Naviraí é destaque como 7º maior gerador de empregos em Mato Grosso do Sul

Naviraí está sendo destacado como um municípios que mais estão gerando empregos com carteiras assinadas em Mato Grosso do Sul. No mês de março, por exemplo, inseriu no mercado de trabalho exatamente 185 novos trabalhadores. Com este resultado conquistou a 7ª colocação no levantamento apresentado pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas.

A Casa do Trabalhador de Naviraí, órgão ligado à Gerência Municipal de Assistência Social (GEAS), confirma a sua boa performance destacando que no primeiro trimestre inseriu 362 pessoas no mercado de trabalho local. “No mesmo período, fizemos 5.646 atendimentos; 2.344 cadastros; a inscrição de 208 empresas parceiras e, neste contexto, ofertamos 576 vagas de empregos. Com este volume de ações batemos recorde de procedimentos em benefício dos trabalhadores”, afirma o gerente da Casa do Trabalhador, Claudemir dos Santos Silva.

“Estamos cumprindo determinação do prefeito Rodrigo Sacuno na luta pela geração de empregos. Neste contexto, toda a equipe da Casa do Trabalhador está empenhada. Nossa luta continua e, nos próximos meses, vamos avançar ainda mais. Temos a convicção de que é possível até conquistar o 1º lugar, pois, grandes empreendimentos geradores de empregos estão iniciando obras em Naviraí, conforme anúncio do Município e da iniciativa privada”, acrescenta o gerente da Casa do Trabalhador.

“Nosso compromisso é melhorar a qualidade de vida das famílias. O caminho mais curto e certo é através da geração de empregos. Durante toda nossa administração estaremos comprometidos em combater o desemprego e garantir que mais pessoas sejam contratadas com carteira assinada em nosso município”, afirma o prefeito Rodrigo Sacuno que está acompanhando de perto as ações da Casa do Trabalhador e, junto com a Gerência de Desenvolvimento Econômico, mantém contatos com agroindustriais e empresários, buscando investimentos para a geração de mais empregos em Naviraí.

Com informações da prefeitura de Naviraí

