Operação Semana Santa/Tiradentes registra 27 acidentes e uma morte nas rodovias federais de MS

A Operação Semana Santa/Tiradentes 2025, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) entre os dias 17 e 21 de abril, terminou com o registro de 27 sinistros de trânsito nas rodovias federais que cortam o Mato Grosso do Sul. Do total de ocorrências, seis foram classificadas como graves, resultando em 34 pessoas feridas e uma morte.

Mesmo com campanhas educativas intensificadas durante o feriado prolongado, o desrespeito às regras de trânsito continua sendo um dos principais fatores de risco nas estradas. A PRF flagrou 1.693 infrações, com destaque para ultrapassagens em locais proibidos, não uso do cinto de segurança e o transporte inadequado de crianças — condutas recorrentes em períodos de grande movimento.

A fiscalização também incluiu o combate à embriaguez ao volante. Durante os cinco dias de operação, 3.882 motoristas foram submetidos ao teste do bafômetro. Três deles foram presos em flagrante por dirigirem sob efeito de álcool.

Com o aumento do tráfego por conta do feriado de Páscoa e Tiradentes, a PRF reforçou a presença de agentes nas principais rotas de acesso a destinos turísticos e cidades do interior, intensificando o policiamento ostensivo e as ações preventivas.

A PRF alerta ainda que, apesar do esforço das autoridades, a responsabilidade individual dos condutores e passageiros é essencial para a redução de acidentes e mortes no trânsito. A PRF ainda deve divulgar, nos próximos dias, um balanço nacional da operação em todas as rodovias federais do país.

Com informações da PRF

