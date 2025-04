Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

Último vôo

O PSDB nasceu durante a avalanche de partidos que se deu no Brasil logo após a redemocratização, a partir de uma dissidência do PMDB e sob a inspiração no neoliberalismo que era onda da política mundial. Tendo como símbolo a ave Tucano, teve seu apogeu com a eleição de Fernando Henrique Cardoso e, no cenário nacional, entrou em declínio com a ascensão do extremismo de direita.

Nesta semana ou no mais tardar na próxima, pode ser decretado o partido a quem se dá o crédito da modernização de parte da economia brasileira, principalmente com a consolidação do Plano Cruzado, maior herança dos anos de ditadura que explodiu durante o Governo José Sarney. Deve ficar na história do país sempre que se falar de Mário Covas, Franco Montoro, José Rocha, José Serra e outros.

Confusão

A maior confusão ainda está por vir dentro do PSDB na disputa por uma vaga na chapa para a Câmara Federal. Saber quem vai sobrar é a principal tarefa da cúpula de estrategistas da candidatura do Governador Eduardo Riedel e tem gente grande na berlinda.

Barbosinha

A acomodação do atual vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, estaria sendo um problemão para os articuladores da campanha pela reeleição do governador Eduardo Riedel. É que já está quase certo que ele não será mais o companheiro de chapa do Governador e que dificilmente poderia concorrer ao Senado e, como a disputa pela Câmara federal está mais que congestionada, então…

Saúde

Piadista de plantão, um dos projetos prioritários para o Governador Eduardo Riedel é buscar a aprovação da PPA para privatizar o Hospital Regional. O problema é que, em ano pré-eleitoral, a resistência à proposta é alta na Assembleia. Muitos acreditam que privatizar vai complicar ainda mais o caótico setor de saúde em Campo Grande e ninguém quer arcar com essa responsabilidade.

Arrepios

Voltou a provocar arrepios no pessoal da esquerda a declaração do ex-governador Reinaldo Azambuja de que o Brasil precisa da liderança do ex-presidente Jair Bolsonaro. A eleição do Diretório Estadual do PT promete ser marcada por declaração de guerra a Reinaldo e Riedel.

Negando as origens

A mídia nacional divulgou que o tucano histórico, hoje vereador em São Paulo, José Aníbal, companheiro de Válter Pereira na resistência à ditadura, pediu que o hoje deputado federal Beto Pereira, filho do Valter, retire a assinatura do projeto de lei que concede anistia aos participantes dos atos golpistas de 8 de janeiro.

Encenção

Tem muita gente apostando que a candidatura da deputada Gleice Jane à presidência do Diretório do PT não passou de uma estratégia para desmobilizar um grupo que se organizava para fazer frente ao deputado federal Vander Loubet e que nunca foi para valer a sua pretensão de presidir o partido.

Meninos eu vi

Na eleição de 1994, após muitas trocas de candidatos, o grupo ligado ao ex-governador Pedro Pedrossian, que lançou inicialmente o ex-conselheiro do Tribunal de Contas João Leite Schimidt como pré-candidato a governador, acabou lançando Waldemar Justus Horns e acabou confirmando Levy Dias como candidato, tendo o então deputado Alberto Rondon como vice. Quando, a certa altura da campanha, se comentou que Pedro Pedrossian não estaria verdadeiramente apoiando Levy Dias, foi Rondon que respondeu.

– Político distribui dinheiro, mas sonega poder.

Frase

O PSDB quer construir um projeto nacional, e um projeto nacional você não constrói sozinho”

Presidente Regional do PSDB de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja.

