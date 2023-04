MDB reúne filiados e discute pleito 2024

O MDB reuniu lideranças em um evento realizado ontem (15), na Capital com objetivo de reunir partidários para tratar das vagas para prefeitura já para as eleições de 2024 .

André Puccinelli, presidente de honra do partido liderou o evento e garantiu que terão nomes para grandes municípios como por exemplo Dourados. A intenção é conquistar o maior números de prefeituras, já que atualmente o partido tem nove das 79 do Estado.

Para Dourados o nome interno seria de Renato Câmara, porém existe a possibilidade de outro nome que atualmente está no PP, Marçal Filho, retornar ao MDB o qual ele já foi filiado.

Sobre a ausência de alguns correligionários como pro exemplo, o deputado estadual, Márcio Fernandes, Puccinelli aproveitou o momento e deu uma alfinetada, sem citar nomes. “Muitos outros foram convidados. Alguns não estão aqui. Um ou outro foi pescar, porque achava que era mais importante. Mas estes não são partidários. Os partidários estão aqui”, declarou.

