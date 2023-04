Jovem é assassinado supostamente por dever R$1 real

Um rapaz de 19 anos morreu em um bar localizado no bairro Moreninhas III na Capital, na madrugada do último sábado.

Colegas do rapaz contam que ele estava de costas quando chegou uma moto com um homem na garupa que atirou a queima-roupa.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava acompanhada de dois amigos e quatro adolescentes.

A Dona do bar havia servido os jovens e foi ao banheiro quando ouviu os disparos e ainda no banheiro ouviu comentarem “Porque matar pro causa de R41 real”, relatou a mulher para a polícia.

O jovem morreu no local. Equipes da Perícia Cientifica recolheram diversas capsulas de pistola 9mm no local. Além da perícia, equipes do GOI (Grupo de Operações e Investigações), Polícia Civil e da Polícia Militar estiveram no endereço, fazendo as apurações iniciais sobre o caso

