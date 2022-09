Campo Grande forma a primeira turma de Doutores de Esperanças de MS

Com o objetivo de realizar atividades sociais em hospitais, orfanatos, praças, hospitais, asilos, famílias carentes entre outros, o Projeto “Doutores de Esperança”, nasce para

fazer o bem ao próximo.

O Doutores de Esperança foi criado em 2013, iniciando suas atividades em 19/01/2014 no Hospital Municipal de Pinheiral (RJ). Desde então, tem ampliado sua atuação com um total de 11 turmas nas cidades de Volta Redonda, Petrópolis, Barra de Piraí, Brasília e agora Campo Grande.

Para capacitar os voluntários, foi realizado neste final de semana, o treinamento com todos os envolvidos. No domingo (25), o treinamento foi finalizando com a visita dos doutores de esperança no Hospital Adventista do Pênfigo e o Lar Lygia Hans.

A ideia do projeto nasceu a partir do filme Patch Adams, um sonho idealizado pelo criador do projeto Betão, o Doutor Gentileza, que trouxe para o projeto um tripé humanizador, aonde a palhaçaria trabalha de mãos dadas com a oração e música. Em Campo Grande, 82 pessoas se inscreveram para participar do projeto, entre músicos,

médicos, pedagogos entre outros.

“A nossa finalidade, é levar um sorriso, um abraço, um pouco de esperança para aqueles que estão passando por uma situação difícil, este é o nosso objetivo. Entre os voluntários temos médicos, jornalistas, professores, aposentados e tantos outros que disponibilizarão do seu tempo, para doar ao outro. O projeto consiste em atender

hospitais, orfanatos, escolas, comunidades carentes, além de ser um apoio para angariar donativos aos necessitados”, explica Júlio Salomão, coordenador estadual do Doutores de Esperança.

Doutores de Esperança faz parte dos projetos oficiais da ADRA BRASIL, Agência Humanitária da Igreja Adventista do Sétimo Dia, presente em mais de 130 países, uma

organização privada sem fins lucrativos.

