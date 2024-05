Com atrações, shows e apresentações, Giro Cultural é realizado neste sábado em Dourados

Vem aí a quarta edição do Giro Cultural na cidade de Dourados. O evento realizado pela secretaria de cultura da cidade acontece a partir das 18h30 e vai até Às 23h na Praça Antonio João e na programação tem atrações culturais, shows e apresentações.

Na proigramação consta apresentação da dupla Vilela e Marco Aurélio e show da cantora regional Michele Lemos, escolas municipais realizam danças, fanfarra e teatro. No local conta com praça de alimentação e Feira do Empreendedorismo.

O evento é direcionado para todo o público e tem com0 objetivo se tornar um ponto de reunião das manifestações culturais em Dourados.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram