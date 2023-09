Na ONU, deputada destaca que Legislativo contribui para Agenda 2030

“Uma experiência única”, descreveu a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) sobre a responsabilidade de representar na Organização das Nações Unidas (ONU), a Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Ela apresentou nesta sexta-feira (15), na 6ª edição da Semana de Avaliação das Escolas do Legislativo, o projeto que tem como objetivo, a capacitação das entidades do terceiro setor de Mato Grosso do Sul, por meio de cursos promovidos pela Escola do Legislativo.

“É único saber que Mato Grosso do Sul, a Escola do Legislativo, a Assembleia Legislativa está sendo representada por mim, aqui na ONU, em Genebra, na Suíça”, disse a deputada em vídeo divulgado em suas mídias sociais. Ela agradeceu o trabalho da equipe da Escola, de seu gabinete parlamentar e todo o apoio recebido do presidente da Casa de Leis, deputado estadual Gerson Claro (PP). “Temos tido todo apoio do presidente da Assembleia nas ações desempenhadas pela Escola do Legislativo. São vários projetos, ações e propostas que temos para nossos servidores e toda a sociedade”, afirmou.

Com o tema “O Legislativo e o Terceiro Setor: Os Desafios de Gestão”, a deputada apresentou nesta sexta-feira, a proposta de levar capacitação às entidades do terceiro setor de Mato Grosso do Sul.

“A ideia é que a Escola ofereça cursos de capacitação técnica, organizacional, operacional, tecnológica, financeira, administrativa e comercial, para que por meio de uma melhor estruturação institucional, as organizações sem fins lucrativos estabeleçam qualificação e geração de renda”, explicou Mara Caseiro.

Com isso, conforme a parlamentar, haverá a contribuição do Poder Legislativo para o alcance de alguns dos 17 objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. “Entre os objetivos estão a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres”, resumiu a deputada que acredita na capacitação e na educação, como meios de fortalecimento das instituições do terceiro setor que prestam serviços e atendimento às mulheres e/ou mães solos, que se encontram em situação de risco e/ou vulnerabilidade social.

Segundo a deputada, a princípio o foco da capacitação ofertado pela Escola será em entidades que ajudam mulheres vítimas de violência e com filhos. “Buscar a igualdade de gênero e oferecer trabalho decente com crescimento econômico, será a contribuição do Poder Legislativo, por meio da Escola do Legislativo, na construção de instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis”, destacou ela.

SAEG

A 6ª Edição da SAEG tem como realizadores da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores do Brasil (ABC/MRE), Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (ABEL), do Conselho Nacional de Secretários de Administração (CONSAD) e do Instituto Rui Barbosa (IRB).

Do acesso ao bem-estar social e à justiça para todos, a pauta do evento está na Agenda 2030, que — através dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e suas 169 metas — funciona como uma bússola para o fortalecimento da paz universal com mais liberdade, mais direitos humanos, menos pobreza e desigualdades.

Participam do evento organizações dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, além de organizações dos Tribunais de Contas e dos Ministérios Públicos de 18 estados (e Distrito Federal) de todas as regiões do País, nos três níveis federativos, em 23 escopos distintos de cooperação.

Leia mais: ALEMS é destaque na ONU como exemplo de interação com o terceiro setor

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.