Startup Sesi cria games para promover a saúde do trabalhador

Já imaginou usar um game de realidade virtual para monitorar a saúde dos trabalhadores nos ambientes da indústria? Essa tecnologia existe e está sendo desenvolvida pela Startup Sesi, de forma personalizada, para as indústrias sul-mato-grossenses.

Em uma das soluções criadas pela equipe de Health Tech da Startup Sesi, o trabalhador realiza uma série de tarefas virtuais em um simulador. Por meio dessa interação com a ferramenta, a empresa consegue identificar o nível da percepção de risco de acidentes do trabalhador. O objetivo é contribuir para a redução no número de acidentes e afastamentos do trabalho, além de apontar as necessidades de treinamentos específicos para o colaborador, em especial aqueles que atuam em zonas de risco.

Outro projeto desenvolvido pela Startup Sesi foi a criação de um ambiente virtual para que o colaborador aprenda, de forma interativa, a usar equipamentos de proteção individual (EPIs). A ação foi realizada junto a uma indústria multinacional do ramo de celulose baseada em Mato Grosso do Sul, no ano passado.

Segundo o gerente da Startup Sesi, Odilon Moura, a ideia de empregar jogos é permitir que os colaboradores experimentem situações em um ambiente virtual que os ajude a entender melhor sua saúde ocupacional e como suas escolhas podem afetar seu bem-estar.

“A utilização de simuladores de realidade virtual e aumentada na área da saúde tem se expandido nos últimos anos, e essa tecnologia pode ser aplicada em diversas áreas, incluindo psicologia, nutrição, educação física, ergonomia e medicina. Na indústria, esses simuladores podem ser especialmente úteis para ajudar os trabalhadores a lidar com situações desafiadoras e potencialmente perigosas”, explicou

