ALEMS é destaque na ONU como exemplo de interação com o terceiro setor

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) é destaque na 6ª edição da Semana de Avaliação em Escolas de Governo (Saeg), que ocorrerá dias 14 e 15 deste mês, na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Genebra, na Suíça. A deputada Mara Caseiro (PSDB), presidente da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, irá expor sobre o tema “Interação do Poder Legislativo com o Terceiro Setor”. O evento discute como a cooperação internacional pode viabilizar o alcance da Agenda 2030 no serviço público brasileiro e global e evidencia o papel das escolas de governo – instituições educacionais dedicadas ao desenvolvimento profissional de agentes públicos.

“Ao terceiro setor, a Escola do Legislativo oferecerá cursos de capacitação técnica, organizacional, operacional, tecnológica, financeira, administrativa, comercial, entre outros. Com isso, ajudamos as entidades e associações a fortalecer a luta contra a pobreza, a exclusão e o desemprego, em busca de desenvolvimento social”, explicou Mara Caseiro, que no dia 15 irá relatar a experiência para a cooperação.

“É muito importante termos um projeto da Escola selecionado para a 6ª Saeg, é um marco para Mato Grosso do Sul e para a Assembleia Legislativa. Nós só conseguimos essa projeção porque a presidente da Escola é muito comprometida com a capacitação e o envolvimeento da Escola. Ela foi atrás, conversou com o presidente Gerson Claro [PP] que deu todo o apoio hoje podemos mostrar esse projeto da Escola para o mundo”, afirmou a secretária de Recursos Humanos da ALEMS, Marlene Figueira, que participou da fundação da Escola, há 20 anos, e hoje ocupa o cargo de presidente de honra.

Paz Universal

Do acesso ao bem-estar social e à justiça para todos, a pauta está no cerne da Agenda 2030, que — através dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e suas 169 metas — funciona como uma bússola para o fortalecimento da paz universal com mais liberdade, mais direitos humanos, menos pobreza e desigualdades.

Participam do evento organizações dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, além de organizações dos Tribunais de Contas e dos Ministérios Públicos de 18 estados (e Distrito Federal) de todas as regiões do País, nos três níveis federativos, em 23 escopos distintos de cooperação.

A 6ª Edição da SAEG tem como realizadores da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores do Brasil (ABC/MRE), Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (ABEL), do Conselho Nacional de Secretários de Administração (CONSAD) e do Instituto Rui Barbosa (IRB). Saiba mais sobre o evento clicando aqui.

Escola do Legislativo

Criada pela Lei 2.762 de 2003, a Escola do Legislativo tem, entre seus objetivos, oferecer aos parlamentares e aos servidores subsídios para que possam identificar a missão do Poder Legislativo e exercer, de forma eficaz, suas atividades; qualificar os servidores nas atividades de suporte técnico-administrativo, ampliando sua formação em assuntos legislativos; e estimular a pesquisa técnico-acadêmica voltada à Assembleia Legislativa, em cooperação com outras instituições de ensino.

Em 2003, por força do Decreto Legislativo 457 de 2007, a Escola do Legislativo passou a se chamar Senador Ramez Tebet, em homenagem ao político sul-mato-grossense, falecido em 2006, que atuou como ministro da Integração e presidente do Senado Federal.

Leia mais: ALEMS realiza lançamento do 1º Concurso Estadual de Redação

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.