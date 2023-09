Desenvolvimento do comércio da fronteira é discutido em Ponta Porã

O Encontro de Negócios da Fronteira Brasil/Paraguai, realizado em Ponta Porã contou com palestrantes dos dois países, além de rodadas de negócios e exposições. o evento aconteceu na última sextafeira e foi promovido pela Grande Loja Maçônica de Mato Grosso do Sul, pela Grande Loja Simbólica do Paraguai .

“É um importante ambiente de discussões de negócios empresariais, onde o foco é o fomento das relações comerciais de ambas fronteiras. É mais uma oportunidade de tratarmos o crescimento econômico desta região e um exemplo de como a cooperação pode impulsionar o desenvolvimento econômico”, afirma Daniel Amado Felício, presidente do Sindicato de Asseio e Conservação (SEAC).

Além de empresários do segmento de bens, produtos, serviços e turismo, participaram do Encontro políticos e representantes de instituições públicas e privadas. Entre os palestrantes, estiveram Juan Acosta Benítez, governador eleito do Departamento de Amambay, no Paraguai, e o governador Eduardo Riedel.

