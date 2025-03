Prêmio da Mega Sena acumula e pode chegar a R$ 21 milhões neste sábado (15)

A Mega Sena acumulou após o último sorteio, pois ninguém acertou as seis dezenas. O prêmio previsto para o sorteio deste sábado (15) é de R$ 21 milhões para quem acertar todos os números.

Os números sorteados no concurso anterior foram: 27, 30, 37, 40, 46 e 47.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), tanto em lotéricas espalhadas por todo o Brasil quanto pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta mínima, com seis números, custa R$ 5.

Vale lembrar que as apostas online são permitidas apenas para maiores de 18 anos, e é necessário realizar um cadastro com dados bancários no site oficial da loteria. Para quem opta pela internet, o valor mínimo de aposta é R$ 20,00 e o limite diário de apostas é de R$ 945,00.

