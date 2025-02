Na abertura do ano legislativo, Gerson destaca harmonia entre poderes e compromisso com a sociedade

A solenidade de abertura do ano legislativo nesta terça-feira, prestigiada por lideranças políticas de todo o Estado e representantes dos poderes, segundo o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro, foi uma reafirmação simbólica do compromisso das instituições de trabalharem em harmonia, na perspectiva de entregar resultados para a população .

A independência e a harmonia entre os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário foram reafirmadas e fortalecidas nos discursos de abertura da instalação da 3ª Sessão Legislativa, da 12ª Legislatura No comando da mesa de trabalhos, Gerson Claro (PP), recebeu o governador Eduardo Riedel (PSDB) e o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Dorival Renato Pavan, além do procurador-geral de Justiça, Romão Avila Milhan Junior. Em nome dos demais 23 deputados, Gerson Claro agradeceu a presenças das autoridades e reafirmou a necessidade de manter o diálogo para a harmonia dos poderes e o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul .

“Esta casa, que é a casa do povo, seguirá firme em sua missão de garantir que o poder emane verdadeiramente do povo, como prevê nossa Constituição. A democracia é nosso bem mais precioso. Ela não se resume apenas ao ato de votar, mas se manifesta diariamente na defesa dos direitos, na liberdade de expressão e na participação ativa da sociedade. Aqui, temos o compromisso de fortalecer esses princípios, garantindo que todas as vozes sejam ouvidas e respeitadas”, enfatizou.

O presidente lembrou o reconhecimento do trabalho da ALEMS, com a conquista do Selo Ouro no Ranking Nacional Radar da Transparência Pública. “Uma prova do nosso compromisso com a prestação de contas e a responsabilidade na utilização dos recursos públicos. Essa conquista é de todos que se dedicam a manter a Assembleia como referência de eficiência e credibilidade”, declarou.

Gerson mencionou que, para 2025, as projeções indicam um crescimento de 6,86% no PIB de Mato Grosso do Sul e destacou a importância do Poder Legislativo em criar condições favoráveis para transformar esse índice em mais empregos, renda e qualidade de vida para a população. Ele ainda afirmou que “o Parlamento permanecerá um ambiente de conciliação, onde as divergências ideológicas sejam pontos de partida para o debate construtivo, sempre com diálogo, respeito e compromisso com o bem coletivo”.

O deputado fez um agradecimento especial aos servidores, reconhecendo o papel essencial no bom funcionamento da Casa e na entrega de resultados significativos para a sociedade. O discurso foi encerrado com uma mensagem de esperança à população. “Vamos continuar promovendo leis que façam a diferença na vida das pessoas e aprovando medidas para o desenvolvimento e na defesa dos princípios que regem nossa democracia. Que Deus nos ilumine e nos dê sabedoria para mais um ano de trabalho e dedicação. Que esta Casa permaneça firme em seu propósito de ser a voz do povo, um espaço de diálogo, respeito e construção coletiva”, concluiu.

Mensagem do Executivo

O governador Eduardo Riedel fez um balanço da gestão e afirmou que 2024 foi marcado pela evolução institucional, planejamento, parcerias, qualidade do gasto público, diálogo transparente com a sociedade, redução da vulnerabilidade social, atração de novos investimentos, ampliação da base econômica e geração de empregos qualificados.

Segundo ele, nos últimos dez anos, Mato Grosso do Sul superou uma crise fiscal, alcançando a maior nota do Tesouro Nacional (Capag A+) e se tornou um dos estados mais competitivos do Brasil ao adotar uma política fiscal responsável. O Executivo optou por não aumentar a carga tributária, a fim de colher os frutos da Reforma Tributária no futuro.

“A redução do ICMS e a rigorosa qualificação do gasto público possibilitaram que Mato Grosso do Sul se tornasse o estado que mais investe no Brasil. Esses investimentos ajudaram a atrair cerca de R$ 65 bilhões de capital privado, gerando crescimento e criando empregos, colocando o estado no topo do ranking de crescimento para 2025.”

Riedel informou que será lançado o “Pacto do Pantanal”, um projeto que visa proteger o bioma. “Nele, esperamos reunir novos esforços de monetização de áreas preservadas, educação ambiental, fortalecimento das comunidades tradicionais, reforço e ampliação de brigadas, novas bases avançadas, comunicação integrada, resgate de animais silvestres, investimento em mobilidade, integração e saneamento básico, entre outras medidas em processo de planejamento”, explicou.

O governador citou vários projetos em andamento e conquistas obtidas ao longo do ano passado, que possibilitaram avanços em questões de sustentabilidade, transição energética, segurança alimentar, industrialização e novas oportunidades de crescimento. Riedel terminou seu discurso enfatizando a parceria com os parlamentares.

“Nada disso teria sido possível sem esta Casa de Leis, parceira do Estado no extenso cardápio de reformas realizadas nesses anos. O compromisso com a cooperação e responsabilidade compartilhada se renova aqui, agora, neste primeiro ato de uma nova agenda que se inicia e, com certeza, percorrerá cada segmento de política pública estadual.”

O gesto de reconhecimento ao trabalho da ALEMS, segundo o governador, se concretiza com a ampliação dos recursos para emendas parlamentares, que neste ano somam R$ 84 milhões, ou seja, R$ 3,5 milhões para cada deputado destinar aos municípios e diferentes áreas públicas.

“É um recurso que o estado disponibiliza com muita segurança e tranquilidade, em face do alto grau de responsabilidade alcançado pelos parlamentares na definição das prioridades. Sou testemunha de que estão sempre relacionados aos grandes desafios do Estado e às necessidades da nossa população. E esse lastro insubstituível será fundamental para grandes projetos estruturais em diferentes setores. É com este espírito de cooperação e parceria em torno das grandes causas de Mato Grosso do Sul que reiniciamos a grande jornada de transformação do nosso Estado”, afirmou Riedel.

