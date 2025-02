‘Feirão do Cincão’ segue nesta quarta-feira até às 17h

Seja para economizar ou ajudar uma boa causa, os campo-grandenses têm um destino certo: o Feirão do Cincão. Organizado pela AACC (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer), o evento oferece mais de 5 mil itens com preços únicos a R$ 5, atraindo desde quem busca achados econômicos até quem quer contribuir com o tratamento de crianças e adolescentes com câncer. A feira acontece até hoje (05), e promete continuar movimentando a comunidade.

A aposentada Alda Maria, 44, foi uma das primeiras a chegar. Ansiosa, ela já planejava o que queria levar. “Roupas e calçados, se tiver do meu tamanho. Quero ver se consigo comprar umas 10 peças”, contou. Para Alda, o evento não é só uma oportunidade de renovar o guarda-roupa gastando pouco, mas também uma forma de contribuir com a AACC. “É importante ajudar a instituição”.

Quem também viu na iniciativa uma chance de economizar e fazer a diferença foi Joana Camargo, 56, que saiu de casa determinada a gastar até R$ 200. “Esses eventos ajudam muita gente, principalmente as crianças. É um meio de ajudar enquanto a gente compra”.

Entre os que aguardavam na fila, as expectativas eram variadas. Adalton de Almeida, 64, levou a família para escolher roupas novas. “Vim atrás de peças pra minha filha de 4 anos, pro menininho de 5, outro de 7, e pra mim também. Pretendemos gastar uns R$ 200, se acharmos coisas interessantes.” Já o pedreiro Sérgio Pacheco, 68, estava de olho em algo diferente: ferramentas. “Vim mais pra ver se encontro alguma coisa pro trabalho”.

Dentro do feirão, o clima era de descoberta. Marilene Zilinger, 72, saiu com sacolas cheias e um sorriso no rosto. “Comprei colares, vestidos para presentear amigos e até uma térmica elétrica! Dá pra levar muita coisa por um preço único. É a segunda vez que participo e sempre vale a pena”.

Para Guilhermina Vicente, 73, a felicidade estava em encontrar presentes. “Levei uma mochila pro meu neto e um vestido indiano que adorei. Sempre contribuo com a AACC porque sei que é importante pra comunidade”.

O evento também atraiu quem veio de longe, como a estudante Mirian Reis, 16, que saiu de Aquidauana para participar. “Encontrei vestidos e casacos de marca por apenas R$ 5. Sempre acompanho esses eventos e acho que é uma ótima forma de ajudar quem precisa”.

Solidariedade em foco

A coordenadora do voluntariado da AACC, Ana Paim, destacou o impacto do feirão para a instituição. “Toda a renda é revertida para manter nossa casa de apoio, onde recebemos famílias de fora, fornecemos alimentação, medicamentos, assistência médica, entre outros serviços. É um custo alto, mas iniciativas como essa nos ajudam a seguir com nosso trabalho.”

Além das peças de vestuário, o feirão ofereceu itens variados, como brinquedos, acessórios, material escolar e até pequenos móveis. “Por R$ 5, você não toma nem um cafezinho hoje em dia. Aqui, você compra produtos em bom estado e ainda contribui para uma causa linda”, ressaltou Ana.

Segundo a entidade, a primeira edição do Feirão do Cincão foi um sucesso, com a venda de quase todos os itens disponibilizados. Para esta edição, além dos produtos a preço fixo, os visitantes também poderão aproveitar descontos especiais no Bazar e Brechó fixos da AACC/MS, que oferecerão 20% de desconto em todas as peças, incluindo itens de marcas renomadas.

O evento acontece na sede da AACC/MS, localizada na Av. Ernesto Geisel, 3475, das 8h às 17h, sem pausa para o almoço. Para facilitar as compras, serão aceitos pagamentos via PIX, dinheiro, cartões de débito e crédito, com parcelamento disponível para compras a partir de R$ 100.

Toda a arrecadação do evento será destinada à manutenção dos serviços oferecidos pela AACC/MS, que atende crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer e suas famílias, vindas de diversas regiões do estado e de países vizinhos. Atualmente, os gastos mensais da instituição chegam a aproximadamente R$ 315 mil.

Por Djeneffer Cordoba

