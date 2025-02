Agetran publica hoje (5), lista de condutores autuados de 11 a 20 de janeiro de 2025

Foi divulgado nesta quarta-feira (5) a lista de condutores que cometeram infrações entre 11 a 20 de janeiro, em Campo Grande. Os dados foram publicados pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito). As infraçõs incluem estacionar em locais proibidos e dirigir acima do limite de velocidade.

Os donos dos veículos autuados, tem prazo de 30 dias para apresentar defesa ou identificar o condutor infrator. Isso se aplica quando a identidade do motorista não é informada no auto de infração, levando à inclusão do número da placa do inflator.

Para apresentar uma defesa, os prprietários devem acessar o site (www.campogrande.ms.gov.br/agetran/defesa-deautuacao/). Já a lista de veículos infratores, podem ser acessadas aqui.