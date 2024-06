Municípios se destacam na promoção de novos negócios, geração de renda e educação empreendedora

Os municípios sul-mato-grossenses estão se especializando no fomento de novos negócios, na geração de renda para seus habitantes e ensinando jovens estudantes da rede pública de ensino técnicas e habilidades empreendedoras.

A comprovação desta iniciativa pode ser conferida na noite desta segunda-feira (3), em Campo Grande, durante o encerramento do Programa Cidade Empreendedora, promovido pelo Sebrae MS. Ao todo, 36 prefeituras, participantes do Cidade Empreendedora, foram homenageadas pelas ações desenvolvidas em seus municípios.

O Programa é um pacote de soluções executado pelo Sebrae MS, com a adesão e seleção das administrações municipais. Desde 2021, o Cidade Empreendedora é a principal estratégia da instituição para a melhoria do ambiente de negócios e a transformação da economia, garante o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça, que ao lado do governador Eduardo Riedel, entregou aos 36 prefeitos um certificado de reconhecimento pelos índices e resultados alcançados.

Dos municípios atendidos, 18 concluíram o ciclo regular do Cidade Empreendedora, sendo que 11 deles começaram a ser acompanhados pelo Sebrae em 2022: Água Clara, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Caarapó, Coxim, Naviraí, Nioaque, Pedro Gomes, Ponta Porã e Santa Rita do Pardo. Aparecida do Taboado, Brasilândia, Deodápolis, Ladário, Miranda, Paranaíba e São Gabriel do Oeste ingressaram no programa em 2023.

Os outros 18 municípios estão encerrando o ciclo Expansão – fase de acompanhamento oferecida pelo Sebrae desde 2023, após a finalização do ciclo regular, com ações voltadas para dinamizar a economia e promover a competitividade. Compõem o “Expansão” as cidades de Amambai, Bandeirantes, Camapuã, Chapadão do Sul, Costa Rica, Dourados, Inocência, Jaraguari, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Sonora e Terenos.

O governador enfatizou o trabalho desenvolvido pelo Sebrae de promoção do ambiente de negócios e de indução ao desenvolvimento sócio-econômico. “O Estado oferece para este crescimento educação, saúde e segurança pública. É toda uma estratégia de incentivo e apoio à industrialização. Uma parceria na qual todos ganham e o resultado é o crescimento de Mato Grosso do Sul. A ação está muito alinhada com a gestão municipalista do Estado, ajudando as cidades a se desenvolverem em regime de colaboração em políticas públicas”, descreveu o chefe do Executivo estadual.

Com o apoio oferecido pelo Sebrae/MS, 94% dos municípios atendidos pelo Cidade Empreendedora tiveram redução no tempo médio de abertura de empresas, promoção da agricultura familiar, o ensino do empreendedorismo nas escolas públicas, além de estabelecer, por exemplo, conexões econômicas com a cadeia produtiva do setor de celulose nos municípios que estão recebendo investimentos privados, como é o caso de Ribas do Rio Pardo e Inocência.

De acordo com dados do Sebrae MS, 29 mil estudantes foram contemplados com soluções em educação empreendedora em 2023.

Por meio desta iniciativa, desde 2022 até abril de 2024, foram contabilizados mais de R$ 120 milhões gerados em negócios a partir da realização de rodadas e sessões de negócios entre empreendedores locais e grandes empresas.

Com informações do Portal MS

