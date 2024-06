Servidor e comparsa são indiciados por furto de mais de 70 celulares de prefeitura

Os aparelhos foram vendidos na cidade pelo valor médio de R$500 a unidade

Na tarde de segunda-feira (3), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Mundo Novo, indiciou um servidor público e o seu comparsa pela subtração de 77 aparelhos de telefones celulares do prédio da prefeitura de Mundo Novo.

Segundo as autoridades, o crime ocorreu entre os meses de agosto e outubro de 2023 e chegou ao conhecimento da Polícia Civil após um boletim de ocorrência.

Conforme apurado, o município havia recebido uma doação da Receita Federal, de um lote de telefones celulares novos. Os aparelhos foram acondicionados em uma caixa e guardados em uma das salas de reunião da prefeitura. Entretanto, alguns dias depois, durante conferência dos objetos doados, foi observado o sumiço dos aparelhos.

Durante as investigações, foram cumpridos mandados de busca e apreensões e requisitadas informações técnicas aos fabricantes dos aparelhos e empresas de telefonia. Dezenas de pessoas foram ouvidas e até este momento, mais de vinte celulares foram recuperados nos municípios de Mundo Novo, Eldorado e Guaíra-PR.

Informações apontam que uma pessoa foi presa em flagrante pelo crime de receptação. Além disso, ficou comprovado que os aparelhos foram vendidos em toda região de Mundo Novo, pelo valor médio de R$500,00 a unidade.

Até que na segunda-feira, o delegado Alex Junior da Silva, responsável pelas investigações, indiciou um servidor municipal e seu comparsa, não servidor, pela prática do crime de peculato, previsto no art. 312, §1º do código penal.

As investigações prosseguem para recuperação dos demais aparelhos subtraídos e identificação de outros eventuais envolvidos.