MS planeja inaugurar o primeiro Centro de Atendimento a Crianças e Adolescentes vítimas de violência

Um novo passo significativo foi dado na luta contra a violência infantil no estado do Mato Grosso do Sul, com a iminente inauguração do primeiro Centro de Atendimento à Criança e Adolescente vítimas de violência. Localizado em uma área de 7.000 metros quadrados em frente à Casa da Mulher Brasileira, o projeto ganhou força com o avanço do processo de cessão de uso junto à Secretaria de Patrimônio da União (SPU), em Brasília (DF).

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, conduziu uma reunião crucial na quarta-feira (23), juntamente com o superintendente da SPU em Mato Grosso do Sul, Tiago Botelho. O objetivo central do encontro foi discutir a transformação da cessão de uso do terreno em doação, solidificando assim o compromisso do governo em construir uma estrutura moderna e essencial para a proteção das crianças e adolescentes do estado.

O Centro de Atendimento à Criança e Adolescente é um projeto que figura entre as cinco obras prioritárias do Governo do Estado. O secretário Videira enfatizou que o projeto já se encontra em estágio avançado, com o projeto arquitetônico pronto e recursos financeiros destinados para o início da construção. Estima-se que o custo da obra esteja na faixa de R$ 6 milhões a R$ 7 milhões. “Queremos que esse Centro se torne realidade o mais rápido possível”, afirmou Videira, destacando a urgência e importância da iniciativa.

A nova unidade de segurança será altamente especializada, abrigando uma delegacia da Polícia Civil, salas dedicadas à Polícia Militar, ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal, a psicólogos, bem como uma brinquedoteca e outros espaços dedicados ao bem-estar e cuidado das vítimas. A concepção do Centro é moldada em torno da visão da Casa da Mulher Brasileira, buscando uma abordagem integral e colaborativa.

Tiago Botelho, superintendente da SPU, expressou o compromisso da instituição em apoiar as políticas públicas de estados e municípios, especialmente quando se trata da prioridade absoluta das crianças e adolescentes, especialmente aqueles que enfrentam situações de violência. “Empregaremos todos os esforços necessários para que essa doação se torne realidade o quanto antes”, afirmou Botelho, reforçando o senso de urgência e responsabilidade.

O novo Centro de Atendimento deve seguir o modelo da Casa da Mulher Brasileira, trabalhando em estreita colaboração com o município, a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Poder Judiciário e a Polícia Civil. A intenção é proporcionar um ambiente onde as vítimas possam passar por triagem, atendimento psicossocial, registro de ocorrência e exames de corpo de delito quando necessário, garantindo um encaminhamento imediato para os serviços e órgãos relevantes.

Além dos principais protagonistas da reunião, também esteve presente o assessor especial da Sejusp, Luiz Alexandre da Silva, reforçando a importância e abrangência do comprometimento do governo com essa causa crucial para o bem-estar das crianças e adolescentes do Mato Grosso do Sul.

Com informações do Governo de MS