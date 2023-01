MS contará com IMDS para construção de políticas públicas

O governador Eduardo Riedel (PSDB), com olhar de gestor tem implementado novas estratégias e ontem (25), recebeu os representantes do Imds (Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social), responsável por acompanhar, avaliar e propor políticas públicas, que são os mais novo0s aliados do Estado.

Na caravana estava Armínio Fraga integrada da diretoria do Instituto. O governador falou sobre as propostas discutidas. “Unindo esforços, atingimos resultados melhores para nossa gente. Em reunião com Armínio Fraga e a diretoria do Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social, tratamos sobre a construção de uma parceria para acompanhar, avaliar e propor políticas públicas nas áreas da educação, saúde e assistência social.

De acordo com o governador, será uma ajuda importante na construção de políticas públicas. “O Imds tem um trabalho importante com entes públicos e não tenho dúvida que vai ser um grande parceiro de Mato Grosso do Sul, ajudando o Governo do Estado a detectar problemas, planejar, encontrar soluções e gerar resultado para a sociedade”, disse Eduardo Riedel.

Organização privada sem fins lucrativos, o Imds prestará consultoria gratuita à gestão estadual na construção de políticas públicas. “Trabalhamos com entes públicos com o foco de resolver problemas, de forma gratuita. Estatutariamente o Imds é impedido de receber qualquer dinheiro pública”, explicou Paulo Tafner.

