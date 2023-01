Governador durante entrevista expõe demandas federais

Temas do Estado como: Rodovias do MS e logística, UFN3, Rota Biocêanica e até a reunião dos governadores do país com o presidente Lula no próximo dia 27 em Brasília foi detalhado pelo governador Eduardo Riedel (PSDB), na entrevista na rádio Blink 102 fm nesta manhã de segunda-feira (23).

Na área rodoviária, Eduardo Riedel vai levar para a mesa a necessidade de investimentos em três eixos fundamentais para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul: as BRs 262, 163 e 267. Já no segmento de ferrovias, o tema é o “destravamento” da Malha Oeste, que é uma concessão federal e está desativada.

De responsabilidade federal que será levado pelo governador sul-mato-grossense como uma das pautas é a conclusão da UFN3. “Temos um ativo gigantesco que é a UFN3, que é da Petrobras, uma empresa que tem uma forte participação do Governo Federal e acreditamos que ele vai ajudar. O presidente já se manifestou nesse sentido, a ministra Simone (Tebet, do Planejamento e Orçamento) também. Temos o ministro da Agricultura (Pecuária e Abastecimento), conversei com ele essa semana, Carlos Fávaro, ele está bastante empenhado também na conclusão da UFN3. Isso é uma agenda de ordem federal que vamos discutir com o presidente Lula”, explicou Riedel.

Em relação a área de infraestrutura logística, o governador de Mato Grosso do Sul pretende discutir com o Governo Federal a construção de uma alça de acesso da BR-267 até a ponte entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta (PY). “É uma obra cara, mas extremamente importante para o pleno funcionamento da Rota”, afirmou o governador.

O processo alfandegário ao longo do corredor logístico também foi abordado por Riedel. Ele também citou a vinda do vice-governador Alckimin em março no Estado.

