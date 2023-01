Produção industrial ficou estável em dezembro

A maioria das empresas seguiu com a produção industrial estável ou em crescimento no mês de dezembro em Mato Grosso do Sul, apesar da atividade menos intensa no fim do ano, condição comum para o período, de acordo com a Sondagem Industrial do Radar Industrial Fiems.

Em relação aos índices de confiança e intenção de investimento, estes recuaram na comparação com o último levantamento, embora permaneçam em patamares positivos.

Com o atual levantamento mostrou-se que 64% das empresas industriais do Estado apontaram estabilidade ou crescimento da produção quando comparadas com o mês anterior. O coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisa da Fiems, Ezequiel Resende, explica sobre a capacidade instalada.

“Quanto à utilização da capacidade instalada, 63% dos empresários industriais disseram que ela esteve igual ou acima do usual para o mês. Já a utilização média da capacidade total de produção encerrou mês em 71%”, relata Resende.

Dessa forma, somado a isso, 64% dos empresários se mostraram satisfeitos em relação à margem de lucro operacional obtida no último trimestre do ano. Em comparação, a situação financeira geral da empresa foi avaliada como satisfatória ou boa por 77% dos respondentes.

Já sobre as principais dificuldades enfrentadas no quarto trimestre de 2022, a demanda interna insuficiente foi o principal desafio apontado pelos respondentes, seguida da falta de trabalhador qualificado, elevada carga tributária e do alto custo da matéria-prima.

Os índices de confiança e intenção de investimento permanecem em patamares positivos, ainda que tenham recuado na comparação com o último levantamento. A Sondagem Industrial ouviu 67 empresas, sendo 29 pequenas, 30 médias e oito grandes.

Por Marina Romualdo – Jornal O Estado do MS.

