Brazilcore: Cores da bandeira do Brasil reaparecem em looks e viram tendência na moda

Em agosto, surgiu o burburinho no TikTok de que influenciadores de moda internacionais estavam usando a combinação de cores da bandeira do Brasil em suas produções. O aplicativo é, sem dúvida, um grande centro de lançamento de tendências, mas se provou que a tendência Brazilcore estava mesmo sendo lançada pelos brasileiros, apesar de famosas como Hailey Bieber e DuaLipa terem sido vistas usando nossa camiseta.

De lá para cá, o mundo se pintou de verde e amarelo. As fashionistas mais influentes da atualidade – nacionais e internacionais – começaram a resgatar símbolos ligados ao Brasil, desde as cores da bandeira até a camisa da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), tirando os itens de um contexto esportivo e político, e trazendo-os para a moda.

De acordo com a consultora de imagem Larissa Almeida, a moda está estritamente ligada a comportamento da época. A profissional acredita que a tendência de ressignificar as cores da bandeira do Brasil é consequência do momento político que estamos vivendo.

“Desde 2018, as cores da bandeira e a camiseta oficial do Brasil foram tomadas por movimentos de direita e ligadas ao atual presidente da República e seus apoiadores, então a camisa da seleção perdeu um pouco do seu significado esportivo e cultural.”

Neste ano, foram celebrados os 200 anos da Independência do Brasil, além disso, estamos vivenciando as eleições presidenciais e a Copa do Mundo, em Catar, e segundo Larissa, tudo isso reacendeu o desejo dos lançadores de tendências, dos jovens, de voltar a ter orgulho dos símbolos nacionais e resgatar o real significado da bandeira do país e despolitizar a camiseta da seleção, a tempo de torcer, de verde e amarelo, durante os jogos.

“A tendência está tão em alta que já tem até camiseta do Brasil para vender no aplicativo de compra SHEIN.”

Significados das cores da bandeira do Brasil

A bandeira do Brasil é o símbolo máximo de representação da nação brasileira perante os outros países, e suas cores representam as riquezas brasileiras: Branco significa o desejo pela paz; Azul simboliza o céu e os rios brasileiros; Amarelo simboliza as riquezas do país; Verde representa as nossas florestas.

Para montar looks Brazilcore, a dica da consultora de imagem é:

*Montar produções com peças jeans, que lembram a cor azul da bandeira e combinam com blusas e camisas amarelas, brinco verde e ir mesclando para não ficar muito caricato;

*Para não parecer fantasiado, optar por tons opacos é uma ótima alternativa. A calça cor mostarda também é uma ótima opção; ela foge do amarelão e combina com blusas verde-musgo;

*Colocar acessórios no verde e amarelo, optar por uma roupa toda branca ou em tons neutros, como, por exemplo, o bege, e colocar brincos verdes e pulseiras amarelas. Colocar a cor da bandeira na bolsa, e no caso dos homens, no boné.

