Movimento de apoio: “Acreditamos em Adriane prefeita”, diz Michelle Bolsonaro em Campo Grande

Ex-primeira-dama participou de evento Mulheres Conservadoras na Capital

Reunindo lideranças de partidos de direita, o Movimento Mulheres Conservadoras do Brasil em Campo Grande nessa quinta-feira (17), contou com a presença da ex-primeira-dama e presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, a ex-ministra e senadora pelo DF, Damares Alves (Republicanos), a primeira-dama do Estado Mônica Riedel, Celina Leão (vice-governadora do DF), além da senadora Tereza Cristina (PP) que reforçará a campanha de Adriane Lopes (PP) para o 2° turno das eleições municipais para a prefeitura da Capital.

Evento que ocorreu na Aliançados Arena, reuniu centenas de apoiadores, em sua maioria mulheres. A prefeita aproveitou para dizer que durante sua campanha, foi “boicotada” diariamente . “Primeiro turno, tinha mais de 30 pesquisas dizendo que eu estava fora. Mas eu chegava para os secretários, a militância que anda comigo e dizia, nós vamos ganhar essa eleição. Sete candidatos me atacando. E eu sozinha. Eu trabalhei no presente. Fui eleita por duas vezes como vice, mas é de saber de todos que vice não toma decisão administrativa, que vice não governa. Quando eu sentei na cadeira […] não reclamei, construí 152 salas de aulas em seis meses. Tinha 12 mil crianças numa lista de espera, 6.800 eu sanei agora. Eu renovei 13 obras de escolas paradas há mais de 20 anos, porque educação não era prioridade lá no passado. No meu governo, eu vou colocar um ponto final. Eu vou zerar esse déficit por uma vaga numa escola, pois já sei como fazer”, declarou.

Segundo Adriane Lopes, 50% do trabalho foi feito em dois anos, e nos próximos quatro, “a educação em Campo Grande vai ser referência para o Brasil”.

Michelle Bolsonaro

Em seu discurso, a presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, lembrou que o partido que está apoiando Adriane Lopes em Campo Grande, elegeu 18 mulheres pelo Brasil, entre vereadoras, vice-prefeitas e Chefes do Executivo. “Isso é um resultado muito positivo do nosso trabalho de corrermos o Brasil falando sobre política, de mulheres comuns que estão usando a política como uma ferramenta de transformação. Que maravilha este momento aqui em Campo Grande, de poder apoiar essa mulher que vai continuar trabalhando por essa cidade tão abençoada”.

“Nós acreditamos nesse projeto para Campo Grande, acreditamos em Adriane prefeita, trabalhando para melhoria do seu povo, aqui em Campo Grande, uma cidade conservadora e nós vamos continuar lutando e defendendo nosso valores”, concluiu a ex-primeira-dama.

Tereza Cristina

Por sua vez, a senadora Tereza Cristina comentou que começou a campanha com Adriane e a Dra. Camilla como vice “sozinhas”, apontando que agora têm apoio de grandes lideranças e destacou, “Bolsonaro é meu querido amigo, nós fizemos as pazes, nós nunca brigamos”, falou ao relembrar que o ex-presidente, apoiou o deputado Beto Pereira (PSDB) no primeiro turno para a Prefeitura da Capital. “Olha só o nosso time aqui hoje. Eu queria dizer para vocês que enxerguei na Adriane, essa mulher da família, que sempre prezou pelos princípios. Então, não tenho dúvida de que nós vamos vencer essas eleições no dia 27 de outubro. Porque nós temos um projeto. Um projeto melhor para Campo Grande. A prefeita teve dois anos para poder realizar uma pequena parte daquilo que ela quer fazer pela nossa cidade. E agora nós vamos dar a ela a oportunidade de mais quatro anos para ela poder concretizar todos os sonhos, que não são dela, são das pessoas dessa cidade”.

Outras representantes

A senadora Damares Alves também se mostrou confiante com a eleição de Adriane Lopes. “O que está acontecendo aqui é histórico, os conservadores de Mato Grosso do Sul estão unidos nesse palco. Nós precisamos de uma pessoa que tenha experiência, que já passou por um momento de crise e mostrou que sabe administrar, nós precisamos eleger Adriane”, concluiu.

A vice-governadora do DF, Celina Leão apontou que “Campo Grande está unida” e representada pela candidatura de Adriane Lopes.

Estiveram presentes no evento a Presidente do PL Mulher Municipal, a vereadora eleita, Ana Portela, e a presidente estadual do PL mulher, Mariana Amaral, a vice-prefeita eleita de Dourados, Gianni Nogueira.

Autoridades que representam Mato Grosso do Sul em Brasília também prestigiaram o ato, incluindo os deputados federais Luiz Ovando (PP) e Rodolfo Nogueira (PL). Os deputados estadual, Gerson Claro (PP) e Coronel David (PL).

Por Carol Chaves

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais