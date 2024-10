Polícia prende casal por extorquir vítima de furto em Campo Grande

Policiais civis da 3ª Delegacia de Polícia de Campo Grande prenderam, em flagrante C.A.F.S (24) e A.F.S.X (30) suspeitos de extorquir uma vítima de furto ocorrido no bairro Jardim Montevidéu, em Campo Grande.

Na manhã do último domingo (13), C.A.F.S invadiu a residência da vítima e subtraiu pertences avaliados em aproximadamente R$ 16.000,00. Ato continuo, a vítima se dirigiu até a Polícia Civil onde registrou a ocorrência, seguindo no dia posterior à 3ª Delegacia para apresentar imagens do crime.

Durante o atendimento, a comunicante indicou que o suspeito já teria trabalhado em sua residência, o que resultou em diligências imediatas pela equipe de investigação. Os policiais conseguiram identificar e localizar o suspeito, que confessou a prática do crime afirmando ter vendido os objetos a um traficante da região do bairro Morada do Sol.

Na terça-feira (15), a vítima entrou em contato com o suspeito solicitando seus bens de volta, momento em que o indivíduo começou a extorqui-la para restituir os bens. Durante as tratativas, o suspeito ameaçou a vítima de morte, afirmando que acabaria com sua vida e de sua família caso não pagasse os valores exigidos ou envolvesse a Polícia no caso. Diante das ameaças, sentindo-se acuada, acabou remetendo valores para conta da esposa de C.A.F.S, que prosseguiu com a extorsão visando conseguir outras transferências por parte da vítima.

Ao tomar conhecimento das ameaças, cientes do alto grau de periculosidade de um dos indivíduos o qual ostenta diversas passagens pelo sistema criminal pela prática de crimes como homicídio e posse ilegal de arma de fogo, os Policiais Civis da 3ª DP realizaram novas diligências na região do bairro Morada do Sol, onde prenderam em flagrante C.A.F.S e A.F.S.X.

Em interrogatório preliminar, o suspeito afirmou que havia um terceiro envolvido, o qual seria traficante de drogas e teria receptado os pertences furtados, agindo em conluio para exigir dinheiro da vítima em troca dos objetos. Foram envidadas diligências nas imediações, porém o suspeito não foi localizado.

C.A.F.S e A.F.S.X foram presos em flagrante com incurso nos crimes extorsão majorada e associação criminosa. As diligências prosseguirão visando identificar e localizar o terceiro envolvido.

Com informações da Polícia Civil.

