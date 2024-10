Homem é preso por roubar e bater na própria avó de 73 anos em Brasilândia

Homem de 23 anos foi preso, nesta quarta-feira (17), em Brasilândia, distante 364 quilômetros de Campo Grande, após roubar o celular e agredir a própria avó de 73 anos, quando ela pediu o aparelho de volta.

Conforme informações, a mulher percebeu a ação cometida pelo neto e solicitou que ele devolvesse o celular. Nesse momento, a mulher foi agredida e o autor saiu da residência. A polícia foi acionada e, quando chegou ao local, uma testemunha informou que havia visto o rapaz em uma área frequentada por usuários de droga e que comprou o aparelho na intenção de devolver à senhora.

No local, os agentes encontraram o jovem, que estava sob efeito de entorpecente. Ainda conforme o registro policial, ele também havia roubado a mãe no dia anterior para conseguir consumir droga. Ele foi autuado e encaminhado à delegacia da cidade.

