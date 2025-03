Moraes libera contato entre Bolsonaro e Valdemar Costa Neto

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes derrubou, nessa terça-feira (11), a medida que proibia o contato entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto. A decisão atende a um pedido feito pelo próprio dirigente partidário.

A proibição de contato entre os dois havia sido determinada por Moraes em fevereiro de 2024, como parte das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado. Além de liberar o contato entre Bolsonaro e Valdemar, o ministro também revogou outras medidas cautelares que pesavam sobre o presidente do PL.

Entre as medidas canceladas está a apreensão do passaporte de Valdemar, que agora está autorizado a viajar para fora do país. Moraes também determinou a devolução de relógios de luxo e outros bens apreendidos pela Polícia Federal (PF) durante o processo de investigação.

Valdemar chegou a ser indiciado pela Polícia Federal na investigação sobre a tentativa de golpe, mas não foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Com isso, o dirigente solicitou a revogação das restrições, o que foi aceito por Moraes.

Agora, Valdemar está livre para manter contato com Bolsonaro e outros investigados no caso. A decisão reforça a estratégia de defesa de Bolsonaro e do PL em meio às investigações em curso.

