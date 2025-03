Jovem é esfaqueado pelo ex-namorado de companheira, em Bonito

Na terça-feira (11), um jovem de 22 anos foi ferido com facadas pelo ex-companheiro de sua atual namorada, em Bonito, a 300 quilômetros de Campo Grande. O agressor, de 21 anos, invadiu a residência por volta das 20 horas e iniciou uma discussão com a vítima. Durante a briga, ele foi até a cozinha, pegou uma faca e desferiu vários golpes, atingindo o rapaz em diferentes partes do corpo.