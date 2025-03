Polícia Federal deflagra operação contra crimes cibernéticos envolvendo abuso sexual de crianças e adolescentes

Na manhã desta quarta-feira (12), a Polícia Federal deflagrou a Operação Nacional Proteção Integral com o objetivo de combater o abuso sexual infantil, especialmente crimes cibernéticos envolvendo crianças e adolescentes. A operação, que abrangeu 22 estados do país, incluiu o cumprimento de 72 mandados de busca e apreensão, com 340 policiais federais mobilizados para a ação.

Em Mato Grosso do Sul, foram cumpridos seis mandados, sendo dois de prisão e quatro de busca e apreensão, nas cidades de Campo Grande e Corumbá. Durante a operação, 17 prisões em flagrante foram realizadas, e diversos eletrônicos, como celulares, tablets e computadores, foram apreendidos. Esses dispositivos são frequentemente usados por criminosos para armazenar, compartilhar, produzir e comercializar material de abuso sexual infantojuvenil.

Até o momento, a operação segue em andamento e busca identificar e prender os criminosos envolvidos nesses abusos, especialmente aqueles que agem através da internet.

