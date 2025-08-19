Moraes autoriza volta de Iran Coelho ao TCE e suspende uso de tornozeleira

Coselheiro retorna ao TCE , mas não pode manter contatos com ivestigados

Como não poderá manter contato com os demais investigados e entre eles seu colega Waldir Neves , o conselheiro Iran Coelho das Neves terá dificuldades para participar das sessões do Tribunal de Cintas em seu retorno as atividades após decisão do ministro STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes. A decisão que suspende medidas cautelares impostas pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça), que mantinham o ex-presidente da Corte Fiscal afastado desde dezembro de 2022, quando foi alvo da operação “Terceirização de Ouro”, da Polícia Federal.

