Conversão irregular termina em acidente grave e vítima é arremessada no ar

Uma colisão registrada por câmeras de segurança nesta segunda-feira (18) resultou em uma passageira de motocicleta sendo arremessada sobre um carro, rodopiando no ar após o impacto. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Rui Barbosa e Tônico Saad, em trecho onde há corredor exclusivo para ônibus, na Capital.

As imagens de câmera de segurança mostram o momento em que a motocicleta, que trafegava pelo corredor da Rui Barbosa, colide com um Fiat Linea. O carro seguia pela faixa central e, ao tentar converter à esquerda na Rua Tônico Saad, acabou cruzando a frente da moto, sem perceber sua aproximação.

Com a batida, o casal que estava na motocicleta foi lançado ao chão. Ambos foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros, mas até o momento não há informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas.