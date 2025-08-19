Monumento dos Tuiuiús é reinaugurado após revitalização

O Monumento Pantanal Sul, popularmente conhecido como “os Tuiuiús do Aeroporto”, foi reinaugurado na manhã desta terça-feira (19), após passar por obras de revitalização em sua estrutura. Localizado na entrada do Aeroporto Internacional de Campo Grande, o conjunto de três esculturas em concreto armado é considerado um dos principais cartões-postais da Capital.

As obras, que receberam os nomes de Majestoso, Zé Bicudo e Asa Branca, foram criadas em 2000 pelo artista plástico Cleir Ávila. Inspirado no voo da ave símbolo do Pantanal, o conjunto retrata três etapas do movimento aéreo: pouso, abastecimento e decolagem.

O projeto de restauração foi viabilizado por meio de parceria entre as cooperativas do Sicredi em Mato Grosso do Sul, a Aena Brasil, concessionária que administra o aeroporto, e o próprio artista. O investimento foi de aproximadamente R$ 300 mil.

O monumento já havia passado por manutenção em 2010, quando uma das esculturas caiu durante um temporal. Em dezembro de 2023, um novo vendaval voltou a danificar a estrutura, o que levou à atual intervenção.

O olhar do artista

Durante a cerimônia, Cleir Ávila destacou a importância da obra para a identidade de Campo Grande e para a valorização da natureza.

“Quando apresentei o projeto, para a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), que administrava o aeroporto, fiz uma comparação com as aeronaves. O tuiuiú é a ave de maior envergadura do nosso Estado, e o aeroporto é a porta de entrada do Pantanal. Esse monumento é uma forma de valorizar a nossa fauna, o nosso ecossistema e de transmitir às novas gerações a importância da preservação da natureza.”

Questionado sobre a resistência da obra após os danos provocados pelo último vendaval, Cleir explicou que a região é propícia a rajadas de vento muito fortes, comparáveis a um “tornado na horizontal”.

“A estrutura foi projetada para suportar ventos de até 160 km/h. Os cálculos foram revisados e está tudo dentro dos padrões. Enquanto não houver rajada de vento extrema, não há risco. A manutenção deve ser feita a cada três anos, com reparos em trincas e nova pintura, para garantir a preservação das esculturas”, afirmou.

Símbolo cultural

Para o presidente do Sicredi MS, Celso Regis, a reinauguração vai além da recuperação de uma obra de arte, representando também um compromisso com a identidade cultural de Campo Grande.

“Esse monumento extraordinário é um patrimônio da cidade. Temos orgulho de entregá-lo revitalizado justamente na semana de aniversário dos 126 anos da Capital Morena. O Sicredi investiu cerca de R$ 300 mil na restauração e ficará responsável pela manutenção nos próximos cinco anos.”

O Monumento Pantanal Sul se tornou como um ponto de referência para moradores e turistas que chegam à cidade. Além do impacto visual, a obra reforça a conexão de Campo Grande com o Pantanal, seu bioma mais emblemático.

