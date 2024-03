Moradores do Nova Campo Grande cobram providências contra mau cheiro no bairro

Moradora do bairro Nova Campo Grande há 24 anos, Fábia Aparecida da Silva Britez utilizou a Tribuna da Câmara Municipal de Campo Grande, na sessão desta terça-feira (5), para falar sobre o mau cheiro que assola o bairro nos últimos dias. O convite foi feito pelo vereador Zé da Farmácia.

“Nos últimos 25 dias, temos uma verdadeira catinga, um mau cheiro que está assolando nosso bairro e a região. Moro há 24 anos no bairro. Esse cheiro não é novidade, infelizmente. Ele vem de muito tempo”, reclamou.

Moradores dos bairros Jardim Aeroporto, Vila Romana e Vila Popular pedem providências para as autoridades. No final do mês passado, eles realizaram uma manifestação no cruzamento da Avenida Cinco com a Duque de Caxias. O local foi escolhido por ser próximo ao frigorífico que, segundo quem mora na região, é uma das empresas responsáveis pelo odor.

“Temos convivido com esse cheiro. Em alguns momentos, ele deu uma espaçada e não era diário. Mas, de 25 dias pra cá, não temos um único dia de paz. Além de todos os problemas que o bairro já tem, temos a volta desse problema”, disse.

“Pode parecer um problema pequeno, mas não é. É sério e, antes, foi um dos motivos que fez com que nosso bairro não fosse um bairro nobre. Estou aqui pedindo à vocês: olhem pela nossa região, olhem por nós. O frigorífico é grande. Mas nós, moradores, temos o direito de, pelo menos, ter um ar respirável”, finalizou.

