Prefeitura autoriza realização de concurso com mais de 2 mil vagas para a Educação

A Prefeitura de Campo Grande anunciou nesta segunda-feira (04), a publicação do Decreto n. 15.848, de 04 de março de 2024, que autoriza a realização de Concurso Público de Provas para cargos efetivos Administrativos da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande. Estão previstas mais de 2 mil vagas para diversas funções administrativas da Semed.

O anúncio foi realizado pela prefeita Adriane Lopes, acompanhada pelo secretário de Educação Lucas Henrique Bitencourt e vereadores da Capital. A previsão é de que o concurso disponibilize uma ampla gama de cargos, incluindo o de Assistente de Educação Infantil, Assistente de Inclusão Escolar, Merendeiro, Assistente Administrativo II, Monitor de Alunos, Motorista de Transporte Escolar, entre outros.

Conforme a prefeita Adriane Lopes, dois Projetos de Leis do Executivo serão encaminhados à Câmara Municipal, um para ampliação de vagas, e outro para a criação do cargo de Assistente de Educação Infantil (AEI).

A elaboração do Edital do Concurso está em processo de elaboração e será publicado após a apreciação e posterior votação da proposta na Casa de Leis. A substituição dos contratados por servidores efetivos terá um impacto positivo também na Previdência do Município (IMPCG), direcionando os tributos atualmente destinados ao INSS para o instituto municipal.

Ambas as medidas garantem a isonomia e transparência no processo seletivo, atendendo aos requisitos do Tribunal de Contas (TAG) e demais órgãos de controle. O projeto para criar o cargo de AEI assegura a estabilidade psicossocial dos alunos da Reme.

“Esse é um pleito antigo dos pais dos primeiros anos, principalmente, que garante a continuidade dos profissionais que assistem a esses alunos”, justifica a prefeita.

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Carlos Augusto Borges, destacou a importância do concurso e se comprometeu a colocar o projeto em apreciação como prioridade para atender à reivindicação que, segundo ele, é antiga de pais e profissionais da área. “Esse é um tema de extremo interesse da sociedade, uma reivindicação antiga de concurso para essa área e a Câmara vai dar celeridade ao projeto, devido a sua importância.”

