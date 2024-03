Com mais oito mortes de COVID, MS registra mais de 4,7 mil notificações em 2024

Mato Grosso do Sul já registrou 4.746 casos de Covid-19 em 2024. Além dos casos de contaminação, houve ainda 34 óbitos devido à doença. Estes dados foram apresentados no boletim referente à nona semana epidemiológica, divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) nesta terça-feira (5).

Segundo o documento, 641 novos casos foram notificados nos últimos 7 dias, o que representa uma redução quando comparado à semana anterior, que somou 776 casos. Nesta semana, ainda foram registrados 8 óbitos devido à doença, maior número desde o início do ano.

Os novos casos ocorreram em 63 cidades e Naviraí foi responsável pela maior parte das ocorrências, com 79 novos casos. No ranking, o município é seguido por Chapadão do Sul (73), Dourados (70), Três Lagoas (53), Brasilândia (48), Santa Rita do Pardo (43) e Campo Grande (40).

No município de Dourados foi registrado a morte de dois homens pela covid-19, um de 70 anos com doença neurológica crônica e outro de 67 anos sem comorbidades.

Além disso, outros municípios também registraram mortes pela doença, como Paranaíba, onde um homem de 71 anos e uma mulher de 76 anos morreram. Três Lagoas registrou a morte de um homem de 80 anos. Em Naviraí, uma mulher de 76 anos também foi vítima da doença.

Foram registradas ainda a morte de uma mulher de 60 anos em Chapadão do Sul, outra de 54 anos em Costa Rica, um homem de 75 anos em Aparecida do Taboado, e outro de 54 anos em Bataguassu e uma mulher de 63 anos em Três Lagoas.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram