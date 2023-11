Moradores da favela do mandela terão prioridade em programa de habitação após incêndio, anuncia ministro Padilha

O Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, anunciou hoje que os moradores da Favela do Mandela, afetados pelo incêndio, terão prioridade no programa de habitação federal. O devastador fogo destruiu aproximadamente 150 das 250 moradias da localidade, levando os moradores a serem realocados para abrigos improvisados em Centros de Assistência Social (Cras) e escolas.

“Vamos fazer de tudo aqui para que essas famílias entrem como prioridade no programa Minha Casa, Minha Vida”, falou. O pronunciamento foi feito em vídeo nas redes sociais.

Medidas

O plano emergencial estabelece que os desabrigados serão inicialmente acolhidos em duas unidades, no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) da região e em uma escola municipal. Caso necessário, haverá uma nova unidade. Posteriormente, as famílias serão incluídas no programa de “Aluguel Social” e vão receber alimentação.

Além disso, para quem optar por ficar no local, o Exército Brasileiro ofertou 50 barracas. Para apoiar o Corpo de Bombeiros, a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) mobilizou quatro caminhões-pipas, máquinas e várias equipes.

Em visita na comunidade, segundo a prefeita da Capital, Adriane Lopes, 100 famílias já estão em meio ao processo de regularização fundiária, que, segundo a gestora, está avançado e que conseguiu alimentos para 10 dias. “Nós estamos buscando uma solução para essa comunidade, ela está em fase de regularização fundiária, um processo que teve início no ano passado, mas é moroso e temos burocracias a serem respeitadas. Agora nós vamos acolher a todos que querem acolhimento, os serviços da prefeitura estão à disposição e ninguém vai ficar sem atendimento”, garante.

Com informações de Michelly Perez.

Leia mais: