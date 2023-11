Medalhistas desembarcam às vésperas da abertura do Parapan

Cerimônia oficial acontece hoje, mas disputas já começaram

Junto com a equipe de atletismo, Yeltsin Jacques e Silvânia Costa desembarcaram no Chile, entre a quarta e quinta-feira, para a disputa dos Jogos Parapan-Americanos 2023. Os sul-mato-grossenses, no total são dez nascidos no Estado, desembarcam na sede do evento às vésperas da abertura oficial.

A cerimônia de abertura acontece nesta sexta-feira (17), a partir das 19h (de MS), no Estádio Nacional do Chile. A competição começa para valer aos paratletas de Mato Grosso do Sul neste sábado, com o Futebol PC (Paralisados Cerebrais). A seleção estreia diante da Argentina e conta com quatro jogadores sul-mato-grossenses: Heitor Camposano, Matheus de Souza, e os goleiros Moacir Fernando e Bruno Ayva.

Com ouros em Paralimpíadas no currículo, o campo-grandense Yeltsin tenta confirmar seu favoritismo na pista de atletismo, a partir de terça-feira (21). Já a três-lagoense Silvânia, que disputa o salto em distância, quase ficou de fora da viagem para o Chile, em virtude de uma lesão. A decisão positiva para seu embarque foi dada apenas horas antes da viagem.

Além deles, estão inscritos no atletismo mais três de MS: Fabrício Junior Ferreira, Davi Wilker de Souza e Paulo Henrique Andrade dos Reis, e Edelson Almeida, que vai de atleta-guia.

O último paratleta sul-mato-grossense a aterrisar em Santiago será Yuki Rodrigues. Ele tem chegada prevista para esta sexta-feira, com o pessoal do badminton. No Parapan, as partidas da modalidade terão início na quarta-feira (22).

Já começou

Os brasileiros entraram em ação no megaevento esportivo, ontem (16), com os primeiros confrontos do tênis de mesa.

O país será representado na modalidade por 26 atletas que tentarão manter o país no topo da modalidade nas Américas. De preferência, subindo ao lugar mais alto dos pódios individuais, o que garante classificação para a próxima edição dos Jogos Paralímpicos de Paris, em 2024. Já a competição de duplas não oferece vagas olímpicas diretas, mas ajuda na definição da posição no ranking mundial, um dos critérios de definição para carimbar o passaporte.

O Parapan vai até o dia 26 deste mês e contará com 324 atletas brasileiros em 17 modalidades. O evento multiesportivo das Américas espera contar com 1.943 participantes que representam 33 comitês paralímpicos.

Primeiros treinos

Dono de três medalhas de ouro na última edição do Mundial de natação paralímpica, disputado em Manchester, o nadador mineiro Gabriel Araújo, da classe S2 (limitação físico-motora), já realizou seu primeiro treino. “Gostei muito da água e de toda a estrutura que tivemos acesso. Ainda não nadei no local de competição, mas, pelos treinos, acredito que consiga ser bem rápido durante o Parapan”, disse, ao site da CPB.

Quem também já começou a se exercitar na sede do Parapan é a mesatenista carioca Sophia Kelmer, de apenas 15 anos: “Estou muito feliz por competir no meu primeiro Parapan. É uma sensação incrível. As impressões iniciais são as melhores possíveis. Vou dar o meu máximo para levar resultados positivos para o Brasil”. (Com CPB)

Por – Luciano Shakihama

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.