Com previsão de frio de até 8 °C, Capital reabre Ponto de Apoio para receber pessoas em situação de rua

Espaço no Parque Ayrton Senna volta a funcionar nesta sexta; fim de semana terá temperaturas próximas de um dígito

Diante da previsão de temperaturas próximas de um dígito a partir desta sexta-feira (8), a Prefeitura de Campo Grande vai reabrir o Ponto de Apoio no Parque Ayrton Senna para atender pessoas em situação de rua. O espaço estava fechado desde etapas anteriores do projeto Inverno Acolhedor e será reativado após alerta de frio intenso emitido pela Defesa Civil.

A previsão aponta mínimas de 10 °C no sábado (9), 8 °C no domingo (10) e 11 °C na segunda-feira (11). A decisão de retomar o funcionamento do abrigo temporário foi tomada porque o protocolo do projeto exige ativação sempre que a temperatura prevista for igual ou inferior a 12 °C. É a primeira vez que o serviço será mantido durante o fim de semana nesta edição do projeto, iniciado em maio.

O local vai funcionar das 18h às 6h, oferecendo abrigo para quem vive nas ruas e não aceita acolhimento permanente. O Centro POP, que normalmente fecha aos sábados e domingos, também terá atendimento excepcional neste fim de semana, com oferta de refeições e serviços sociais.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, desde o início do Inverno Acolhedor, em 28 de maio, o Ponto de Apoio realizou 905 acolhimentos. Mais de mil marmitas foram distribuídas com a ajuda de entidades religiosas, voluntários e cozinheiras da rede pública.

A população pode comunicar pontos onde haja pessoas desabrigadas pelos números 156, (67) 99660-6539 e 99660-1469.

