Missão à Ásia abre possibilidade de exportação de tilápia de MS para Singapura

Em missão oficial pela Ásia, o governador Eduardo Riedel se reuniu, nesta quarta-feira (13), com representantes da Associação de Comerciantes de Carne de Singapura, um dos principais mercados para a proteína animal brasileira. O encontro trouxe uma surpresa: além de frango, suínos e bovinos, empresários locais demonstraram interesse em importar tilápia produzida em Mato Grosso do Sul.

A demanda surge em um momento estratégico para o setor, já que os Estados Unidos anunciaram sobretaxa sobre a tilápia brasileira, afetando diretamente duas empresas do Estado que hoje enfrentam dificuldades para escoar a produção.

Segundo Riedel, a abertura do mercado singapurense pode ser uma saída imediata:

“Já estabelecemos contato com empresários locais e conectamos as empresas à Associação de Carnes, que fará a interlocução com os compradores. O mercado de Singapura não impõe tarifas de exportação, o que abre uma oportunidade que vamos acompanhar de perto”, afirmou o governador.

Atualmente, cerca de 60% da proteína animal importada por Singapura vem do Brasil, principalmente carne de frango, suína e bovina. Com o novo interesse, a tilápia pode se tornar mais um item na pauta de exportações para o país asiático, que se consolida como parceiro estratégico.

A Missão Internacional à Ásia teve início no dia 4 de agosto e já passou por Índia e Japão. Singapura é a última etapa da agenda, que se encerra nesta quinta-feira (14) com novos encontros com empresários e autoridades locais.

