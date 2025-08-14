Preços da couve e do tomate ‘despencam’ na Ceasa-MS; abobrinha tem aumento

Foto: Comunicação Ceasa
A alface crespa e o tomate longa vida, indispensáveis em qualquer salada, estão mais baratos nesta semana na Ceasa-MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul). A couve também é destaque, com a maior queda da semana: a verdura está 25% mais barata do que na semana anterior.

Além desse, também é um bom momento para garantir o limão Taiti (-9%) e o mamão formoso (-6,6%), que seguem em baixa.

Por outro lado, as baixas temperaturas reduziram a oferta da abobrinha verde, gerando um aumento de 12,5% no preço da hortaliça, enquanto a melancia e o melão também sofreram elevação.

 

