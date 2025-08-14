60 tabletes de maconha é encontrado escondido dentro de botijões de gás, no bairro Coophatrabalho; um homem foi preso

O Batalhão de Choque encontrou 97,4 kg de maconha escondidos dentro de botijões de gás, no Bairro Coophatrabalho. Um homem, de 22 anos, foi preso e não teve suas informações divulgadas. O caso aconteceu nesta terça-feira (12)

Segundo informações, a equipe policia passou a monitorar o local após receberem denúncias sobre envolvimento com tráfico de drogas nas regiões próximas. Durante patrulhamento, um motociclista foi pego chegando ao local na Rua Canjarana.

Ao ser abordado, o jovem negou ser traficante, mas afirmou que guardava dois botijões de gás que poderiam conter entorpecentes. Ele ainda relatou que desconfiava do conteúdo, mas que aceitou o serviço, pois estava desempregado.

O homem não revelou o nome do contratante, mas autorizou a entrada dos policiais no local que os botijões eram armazenados. Durante as investigações descobriram que ambos eram feitos de um material diferente do original. Foram retirados 60 tabletes de maconha em cada recipiente.

O homem foi levado à Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e a droga, juntamente com os botijões, foi encaminhada à Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram