Ministro do TSE fala sobre desafios Do processo eleitoral

Palestra priorizou combate à desinformação e a Justiça Eleitoral

Por Claudemir Candido – Jornal O Estado Online

Na manhã de ontem (29), o Ministro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Carlos Bastide Horbach, se reuniu com o advogado e juiz do TRE/MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), Daniel Castro e com o presidente do Sistema FIEMS (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul), o empresário Sérgio Longen.

O encontro serviu para ministrar a palestra “Perspectivas para eleições 2022”, promovida FIEMS, a palestra

trouxe a abordagem sobre novas reflexões em relação as eleições de 2022 frente a realidade presente, como as principais alterações na jurisprudência e na lei eleitoral, o combate a desinformação e a importância da justiça eleitoral, que teve destaque pelo ministro durante o encontro.

Segundo o presidente da FIEMS, esse encontro aconteceu para sanar dúvidas de risco a democracia, dúvidas

que são diariamente discutidas pela população e pela imprensa, e que a vinda do ministro, como a maior autoridade eleitoral do país, trará informações para melhor entendermos estes assuntos, já que temos nos próximos meses uma eleição muito importante para o país.

“Muito se discute hoje sobre unas e ataques contra a democracia, mas nós não entendemos ter risco sobre

isso. A democracia ela é presente no país, nas pessoas e é dessa forma que esperamos que o processo

eleitoral seja conduzido. A vinda do ministro aqui para Mato Grosso do Sul, ressalta a existência e a presença da democracia”, ressaltou o presidente da FIEMS em fala durante a coletiva.

Em fala o ministro Carlos Bastide, comentou que os desafios enfrentados pelo tribunal para fazer eleições

no Brasil são enormes, pensando inicialmente em toda a estrutura logística que a justiça eleitoral tem, já que

hoje, em todo o país, são 156 milhões de eleitores e que contam com quase 500 mil sessões eleitorais, e que só esses desafios já mostram o quanto fazer eleições é desafiador para a justiça eleitora.

“A campanha eleitoral começa no dia 16, e a partir deste momento começam nossas preocupações, não

só no TSE, mas também nos TREs, com a integridade de discursos, a disseminação da desinformação e de notícias falsas, todos esses dados que compõe a formação da vontade do eleitor estão sobre a mira do TSE como um todo. Nós temos todas as ferramentas para enfrentar esses desafios para chegar no dia da votação com o processo encerrado de maneira tranquila”, disse o ministro.

Ainda, conforme fala do ministro, não existe risco das eleições serem contestadas por resultado das votações, já que hoje o Brasil enfrenta um momento de grande polarização política, que possa talvez resultar em um confronto maior entre apoiadores de diferentes grupos políticos.

E se prevenindo destes desafios que as eleições exigem, O TSE criou, no último dia 21 de julho, um grupo de trabalho para o enfrentamento da violência politica no contexto das eleições de 2022, de modo a apresentar providências rápias e respostas já engatilhadas para todos os problemas que podem surgir. O ministério afirma estar preparado para que esses eventos não se materializem.

