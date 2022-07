Sem previsão de chuva, domingo segue com clima seco e temperaturas em elevação

Neste domingo (31), o tempo vai continuar com altas temperaturas, podendo atingir 32º C no norte do Estado e região do Pantanal sul-mato-grossense. Em Campo Grande, mínima de 16ºC e máxima pode chegar até 30ºC. Não há previsão de chuva em Mato Grosso do Sul no dia de hoje.

Já na cidade de Ponta Porã, localizada na região sul do Estado, mínima de 11ºC e máxima não passará dos 27ºC. Já em Dourados, amanhecerá mais friozinho com os termômetros batendo 11ºC, pela manhã. No período da tarde a temperatura esquenta, batendo até os 29ºC.

As temperaturas mais altas em Mato Grosso do Sul serão registradas no norte e na região do Pantanal. Pela manhã, em Camapuã, os termômetros registraram 15º C, às 6h30. A máxima pode chegar até os 32ºC no município. Já em Corumbá, a mínima será de 18ºC e a tarde a temperatura poderá chegar também aos 32ºC.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.