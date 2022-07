Fotógrafo da Capital recebe prêmio de menção honrosa em Minas Gerais

Competição reuniu profissionais de todo o Brasil e de outros países

Por Méri Oliveira – Jornal O Estado

Wilmar Carrilho, fotógrafo já conhecido pelos cliques coloridos e cheios de vida que faz na Capital, foi premiado com a menção honrosa no IX Concurso de Fotografia de Bem Com Deus 2022 – No Foco de Deus, realizado no Estado de Minas Gerais, pela Fundação Pascoal Andreta e pela prefeitura do município mineiro de Monte Sião, e com o apoio da comunidade Santíssima Trindade, daquela localidade, com a fotografia intitulada “Candelabro – Garças-boiadeiras ao amanhecer em Três Lagoas – MS, Brasil”.

Como o próprio nome da foto já diz, a fotografia foi feita na Lagoa Maior, em Três Lagoas, em 2017, tendo como objeto garças-boiadeiras pousadas em uma imbaúba. “Nessa época essas Garças faziam da Orla da Lagoa Maior o seu dormitório. Pela manhã, às 6h30 elas iam todas embora, para voltar no final da tarde. Daí tive esse privilégio de registrar esse momento, em que todas olhavam para o mesmo lado”, conta Wilmar.

Segundo o padre Bruno Luciano Genghini, da organização do concurso, foram 500 participantes. “As inscrições vieram dos Estados do Ceará, Amazonas, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Maranhão, Tocantins, Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais e Paraná, além de inscrições do México, Venezuela, Argentina e Espanha”.

Wilmar conta que ficou sabendo do concurso pelas redes sociais e decidiu se inscrever. “Vi pelo Instagram mesmo. Ultimamente estou participando de mais concursos, me interessando, para divulgar meu trabalho. E achei muito interessante o tema, que foi ‘De Bem com Deus – No Foco de Deus’. Já fiquei imaginando a magia da fotografia que, penso, mostra muito a presença de Deus ao nosso redor, em cada detalhe da natureza, do meio ambiente”.

O fotógrafo ainda conta que está inscrito em outros concursos ainda em andamento. “Estou inscrito num concurso de Fotos de celular Xiaomi, no Nature Photographer of the Year, e em outro, de fotos sobre o tempo, Wheater Awards, além de outros que estou escolhendo as fotos para participação e que ainda estão com as inscrições abertas”, adianta.

Para Wilmar, a participação nessas competições tem um bom grau de importância. “Uma premiação ou mesmo ter uma foto selecionada num concurso é uma forma de reconhecimento, de valorização do trabalho, uma constatação de que se está no caminho certo e, ainda, fazendo o que se ama, e é muito prazeroso”, pontua.

Futuro

Carrilho ainda adianta que já tem algo em vista para setembro. “Tenho um convite para participar de um evento aqui em Campo Grande, em setembro, sobre a arborização urbana, em que devo expor fotos feitas aqui em nossa cidade, que já recebeu por duas vezes o título de cidade mais arborizada do Brasil. Estamos fechando os detalhes ainda”, afirma, e complementa, finalizando. ”Temos um privilégio muito grande aqui, de ver os ipês amarelos, rosa, brancos, paineiras e tantas outras belezas naturais”.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.