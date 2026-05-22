Ministra apresenta projeto da Casa da Mulher Brasileira a representantes do BID

Unidades em regiões estratégicas devem fortalecer atendimento a mulheres em situação de violência

A Casa da Mulher Brasileira de Fronteira em Ponta Porã, que está em fase de consolidação com aporte de investimento total de R$ 8,55 milhões, foi tema em reunião da ministra das Mulheres, Márcia Lopes, com representantes do do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).

O projeto prevê repasse de R$ 6,45 milhões da Itaipu Binacional, além de contrapartidas de R$ 1,46 milhão do Governo do Mato Grosso do Sul e de R$ 639,62 mil da prefeitura municipal.

Durante o encontro com os representantes do BID, apresentou dois projetos de implementação das Casas da Mulher Brasileira em Ponta Porã e Foz do Iguaçu (PR).

Consideradas estratégicas pela localização fronteiriça em que ocorre intensa circulação às unidades devem fortalecer a rede de proteção às mulheres em situação de violência.

Agenda oficial

A viagem ocorreu para participação na XXVI Reunião de Ministras e Altas Autoridades da Mulher do Mercosul que ocorreu nesta sexta-feira (26), na capital paraguaia.

A ministra Márcia Lopes ressaltou a necessidade de construir respostas integradas para o atendimento às mulheres em situação de violência nas regiões de fronteira, considerando a circulação entre países vizinhos e os desafios específicos desses territórios.

“Seria superimportante integrar esse grupo e acompanhar de perto a realidade de Foz do Iguaçu, entender como será o atendimento e qual será a porta de entrada da população que vem do Paraguai, da Argentina e de outros países da região. Particularmente as mulheres têm indicadores muito altos de violência, e essa é uma das razões de estarmos aqui discutindo essas políticas”, afirmou a ministra.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram