Restaurante-Escola Terradaságuas celebra 8 anos com festival gastronômico em Campo Grande

O Restaurante-Escola terradaságuas celebra oito anos de atuação com um festival gastronômico realizado entre os dias 18 e 29 de maio, sempre de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h. A programação reúne pratos exclusivos preparados especialmente para marcar a trajetória do espaço, que se consolidou como referência em gastronomia, sustentabilidade, experiência ao público e formação profissional em Mato Grosso do Sul.

Durante o festival, o público poderá desfrutar de um menu completo por R$ 85 por pessoa, com couvert artesanal, entrada especial, pratos principais elaborados e sobremesa. A proposta é proporcionar uma experiência que une sabores, memórias e enconros em um ambiente acolhedor e cheio de história.

Além da experiência gastronômica, o Restaurante-Escola também tem papel importante na formação prática de alunos da área de gastronomia, funcionando como espaço de aprendizado e desenvolvimento profissional. Ao longo dos oito anos, o local se tornou referência pela combinação entre ensino, atendimento ao público e valorização da culinária regional e contemporânea.

O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Edison Araújo e administrada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.