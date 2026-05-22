Palhaça Mixirica leva magia e humor ao Sesc Teatro Prosa com espetáculo infantil gratuito

O universo do circo vai tomar conta do Sesc Teatro Prosa no dia 30 de maio, às 16h, com o espetáculo infantil “Mixicirquinho”, estrelado pela Kelly Figueiredo no papel da divertida Palhaça Mixirica. A apresentação promete envolver crianças e adultos em uma tarde marcada por humor, imaginação e brincadeiras lúdicas.

Em cena, Mixirica divide as aventuras com sua inseparável companheira Mixipulga, conduzindo o público por números inspirados no universo circense. Entre desafios na corda-bamba, trapalhadas e situações cheias de fantasia, o espetáculo aposta na interação e na leveza para criar uma experiência divertida para toda a família.

Com classificação livre, a montagem mistura elementos da palhaçaria tradicional com jogos cênicos e referências ao imaginário infantil, transformando o palco em um espaço de criatividade e encantamento.

Os ingressos são gratuitos e estarão disponíveis a partir do dia 23 de maio pela plataforma Sympla por meio do link: https://www.sympla.com.br/evento/programacao-infantil—espetaculo-mixicirquinho-com-palhaca-mixirica—3005/3417201

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