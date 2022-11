Ministério Público anuncia “férias Forenses”

O “feriado forense” já tem data prevista e recompensará os funcionários de plantão segundo nota divulgada hoje (17), pelo Ministério Público.

Segundo a portaria, O horário de expediente no âmbito do Ministério Público Estadual no período de 20 de dezembro de 2022 a 6 de janeiro de 2023 (feriado forense) será das 9 às 12 horas.

Apesar do pouco tempo de expediente, os servidores ainda serão compensados pelo trabalho. “os servidores do Quadro do Ministério Público escalados para o plantão do feriado forense terão direito a compensação, nos termos do artigo 20 da Resolução nº 38/2021-PGJ”, determina.

