Polícia fecha de boca de fumo após entrega de encomenda pelos Correios

A Polícia Civil de Mato fechou um ponto de distribuição de drogas sintéticas, ontem (16), em Campo Grande. Três pessoas de 26, 22 e 21 anos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação ao crime. As prisões foram feitas pelas regiões nos bairros Jardim Veraneio e Estrela D’Alva.

A operação aconteceu por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) que auxiliou a Polícia Civil nas prisões dos suspeitos. O flagrante aconteceu durante uma informação de um serviço de segurança empresarial dos correios de que no bairro Jardim Veraneio, seria realizada uma entrega relativa a uma correspondência com suspeita de ilicitude. Diante da suspeita, a equipe policial realizou o monitoramento do pacote até a chegada do destinatário.

Quando a correspondência chegou ao endereço de entrega, os investigadores decidiram abordar o recebedor do pacote, ou seja, uma mulher de 43 anos, que, disse não ter ciência do conteúdo do pacote, pois estava nominal ao seu filho. A moradora colaborou com os policiais e espontaneamente entregou o pacote a eles, sendo que no interior da embalagem havia comprimidos de ecstasy, cerca de 100 unidades.

Como o dono da mercadoria não estava em casa, os policiais saíram em diligências para localizá-lo, conseguindo encontrá-lo em seu local de trabalho. Após isso, a mulher acrescentou que seu filho não se fazia presente naquele momento, porque estava em seu local de trabalho.

O homem de 21 anos confirmou ser o dono da encomenda e informou que os responsáveis pelo entorpecente enviado, seriam uma mulher de 26 anos e um homem de 22 anos, os quais estariam mantendo um ponto de distribuição de drogas sintéticas no Bairro Estrela D’Alva.

Diante dessas informações, os policiais se deslocaram até o endereço indicado e perceberam haver algumas pessoas no interior da casa que, ao notarem a presença policial, começaram a pular os muros para terrenos vizinhos, tentando efetuar fuga, no entanto, a equipe de agentes da DENAR conseguiu conter os envolvidos.

Foram realizadas buscas na casa, que resultou na apreensão de: 04 bolas de haxixe, 01 (um) tablete e 01 porção de maconha, pesando 142 g; 08 papelotes de LSD, pesando 0,60 g; 21 porções de substância análoga à cocaína, pesando 30,60 g; e 12 comprimidos de ecstasy, pesando 5,20 g. Além disso, foram apreendidos vários petrechos para preparação e distribuição de entorpecentes.

O casal confessou e confirmou aos policiais que tinham enviado 100 comprimidos de ecstasy ao primeiro indivíduo abordado pela Polícia Civil. Dessa forma, todos os envolvidos receberam voz de prisão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conduzidos à delegacia para a formalização dos procedimentos de Polícia Judiciária.

Denúncias para a DENAR podem ser feitas pelos números: (67) 99995-6105 (WhatsApp) ou (67) 3345-0000