Reme inicia hoje as rematrículas e busca solução para a falta de vagas

A Prefeitura de Campo Grande inicia hoje (17) o período de matrícula dos alunos da Reme (Rede Municipal de Ensino) para 2023. A confirmação vai até o dia 19 de dezembro na secretaria da unidade escolar ou na Central de Matrículas da Reme. Para o próximo ano, são esperados 108 mil alunos.

O secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, ressaltou que o processo vale para os alunos da Reme em 2022, nas Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil) e nas unidades de Ensino Fundamental.

“Precisamos fazer essa mobilização, para que os pais tenham a certeza da garantia da vaga para o próximo ano. Garantindo essa vaga o quanto antes, ele vai garantir também o kit escolar”, afirmou o secretário.

Conforme noticiado por O Estado, em 9 de novembro, desde 2021 a falta de vagas em Emeis tem levado pais a enfrentar filas de espera para matricularem seus filhos e ainda acionar a Defensoria Pública Estadual. Sobre este impasse, o secretário não soube informar qual o planejamento ou estratégia a ser adotada.

“Nós queremos atender e atender bem a comunidade. Nós estamos fazendo todo o remanejamento possível para atender mais alunos, fazendo uma parceria com o Governo do Estado, buscando ampliar as vagas, buscando emendas e recursos financeiro no nível do governo federal”, ponderou.

Já para os alunos novos das Emeis, a primeira designação de vagas será divulgada no dia 1° de dezembro.

Os responsáveis terão até o dia 16 de dezembro para efetivar a matrícula na unidade designada. A solicitação pode ser feita no: https://matricula. campogrande.ms.gov.br/.

Por Suelen Morales – Jornal O Estado de MS.

Confira mais notícias na edições impressas do Jornal O Estado de MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.