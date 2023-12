Miglioli permanece na secretaria e descarta disputar eleição em 2024

O secretário municipal de Infraestrutura e Serviços de Campo Grande, Marcelo Miglioli (PP), em visita ao jornal O Estado, deixou claro que não disputará cargo eletivo em 2024. Ele permanece à frente da secretaria, se assim a prefeita Adriane Lopes (PP) desejar. O engenheiro civil, advogado e empresário Ednei Marcelo Miglioli foi empossado como secretário da Capital no dia 7 de novembro. Anteriormente, Miglioli havia disputado eleição para prefeito de Campo Grande, pelo PSDB, em 2020 e no ano de 2018, se candidatou ao Senado pelo Solidariedade.

Questionado a respeito de como deverá ser sua participação durante o ano eleitoral, principalmente em relação à entrega de obras, que durante um certo período a legislação não permite divulgação, o secretário esclareceu que está na secretaria como gestor, junto com a prefeita e com o corpo técnico e prepara a viabilidade da entrega de obras dentro do período possível. “Vamos tocar a secretaria com toda a tranquilidade, mesmo em período eleitoral. É óbvio que vamos apertar para fazer as licitações que forem possíveis e começar essas obras no período de abril. Mesmo porque, o período que conseguimos produzir de pavimentação e drenagem é de abril a outubro o ideal, devido à incidência menor de chuvas. Então, temos uma agenda de trabalho pautada na questão técnica e não politica.”

Sobre a eleição em si, Miglioli falou que a prefeita sendo a candidata à reeleição terá seu apoio e que não tem participado da discussão política, pelo fato de a secretaria ter consumido seu tempo entre 16 a 17 horas diárias. “E minha agenda hoje, dentro da prefeitura, é contribuir para a gestão de Campo Grande.”

O secretário encerra a entrevista deixando claro que em hipótese alguma disputará cargo para vereador, que sua missão é contribuir na secretaria, enquanto a prefeita assim quiser ou então, se ele achar que não tem como cumprir o que pretende fazer, aí volta para casa, mas não disputa cargo eletivo. E vai além: “Acho que a política transforma a vida das pessoas. Quando você consegue prestar um serviço de qualidade, não é demagogia, quando você consegue entregar obras importantes, Hoje, no município, vamos ter obras na área de educação com Emeis que estão paradas há 10, 12 anos. Vamos ter unidades básicas de saúde, unidade de pronto atendimento, vários asfaltos nos bairros, obras estruturantes, por exemplo, na região do Nova Lima. Isso tudo é importante para a vida das pessoas e me cativa, me empolga muito. Agora, quanto à eleição, posso ajudar os outros”, concluiu.

Por Alberto Gonçalves e Kamila Alcântara

